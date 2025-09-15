Шпионил в рядах ВСУ — СБУ разоблачила российского агента

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах Вооруженных сил. Он предупреждал оккупантов о дроновых атаках Сил обороны и шпионил в пользу РФ.

Об этом сообщили в СБУ 15 сентября.

Реклама

Читайте также:

Российский шпион в рядах ВСУ

В СБУ рассказали, что при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили российского агента в одном из подразделений беспилотных систем. В результате, спецназовцы задержали мобилизованного военнослужащего, который проходил службу на восточном фронте и шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" россиянам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных "целях" украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

"По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб. В момент вражеских атак агент получал от ФСБ предупредительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных. Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужбистов в Телеграмме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Какое наказание грозит агенту РФ

Шпиону сообщили шпиону о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, уроженец Симферополя во время оккупации Херсона работал корреспондентом пропагандистского ресурса. Суд заочно назначил ему наказание.

Также мы писали, что РФ хотела ликвидировать командира Волков да Винчи. Для этого россияне завербовали жителя Днепропетровской области.