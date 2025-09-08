СБУ разоблачила агента России в НАБУ который более 10 лет передавал секретные данные

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла новые подробности по делу о вражеской агентурной сети, в которую входил сотрудник Национального антикоррупционного бюро. Речь идет о работнике центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2" и был задержан в июле этого года. Следствие установило, что он действовал не самостоятельно, а входил в большую сеть агентов, которую еще с 2009 года формировал офицер ФСБ Игорь Егоров.

По данным СБУ, Егоров пользовался межведомственными контактами между украинскими и российскими спецслужбами, чтобы наладить вербовку. Первым известным его агентом стал генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный в 2020 году.

По заданию российской стороны он готовил теракты, планировал убийство одного из известных украинских добровольцев и собирал разведывательные данные о секретных операциях в зоне АТО. За эти преступления Шайтанов уже приговорен к 12 годам заключения.

Схема сотрудничества шпионов в рядах НАБУ. Фото: СБУ

После этого СБУ смогла установить еще одного агента — Дмитрия Иванцова, бывшего заместителя руководителя охраны Виктора Януковича. В феврале 2014 года он помог президенту-беглецу покинуть территорию Украины. Впрочем сам Дмитрий Иванцов решил остаться в Крыму и присоединился к оккупационным структурам. Сейчас Иванцов скрывается на полуострове, находится в статусе резидента ФСБ и координирует деятельность других агентов на территории Украины.

Переписка. Фото: СБУ

Переписка. Фото: СБУ

Фрагменты диалога между агентами. Фото: СБУ

Доказательная база. Фото: СБУ

Доказательная база против шпионов. Фото: СБУ 1 / 5









В 2024 году спецслужбы разоблачили еще одного участника этой сети - военнослужащего Национальной гвардии. Он в течение нескольких лет передавал Иванцову сведения об украинских военных и гражданских, в том числе данные об активистах, военнопленных и последствиях вражеских обстрелов.

Последним фигурантом, разоблаченным в июле, оказался уже действующий сотрудник НАБУ, который ранее был сотрудником Министерства внутренних дел.

Следствие выяснило, что он был завербован еще в 2012 году и продолжил сотрудничать с ФСБ и после агрессии РФ в 2014 году. Его контакты с кураторами подтверждаются перепиской, которая была восстановлена сразу после проведения фейкового "референдума" в Крыму.

"По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича", — сообщили в СБУ.

Речь идет об установочных данных украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные операции и специальные информационные атаки. Для сбора таких сведений агент использовал доступ к закрытым базам данных украинских правоохранительных органов.

Во время спецоперации у него изъяли телефон и компьютерную технику, с помощью которых он поддерживал связь с российскими кураторами. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и несанкционированном доступе к компьютерным системам (ч. 3 ст. 362 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет лишения свободы.

"Отдельно подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и ранее, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", — отметили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ задержала нардепа от запрещенной в Украине партии, которого подозревают в государственной измене.

Также несколько дней назад Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что СБУ якобы "безосновательно" готовит новую волну подозрений работникам НАБУ.