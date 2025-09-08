Видео
Главная Новости дня "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали

Дата публикации 8 сентября 2025 10:52
СБУ разоблачила агента России в НАБУ который более 10 лет передавал секретные данные
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла новые подробности по делу о вражеской агентурной сети, в которую входил сотрудник Национального антикоррупционного бюро. Речь идет о работнике центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2" и был задержан в июле этого года. Следствие установило, что он действовал не самостоятельно, а входил в большую сеть агентов, которую еще с 2009 года формировал офицер ФСБ Игорь Егоров.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ раскрыла новые детали о работе шпиона в НАБУ, который годами передавал секретные данные России

По данным СБУ, Егоров пользовался межведомственными контактами между украинскими и российскими спецслужбами, чтобы наладить вербовку. Первым известным его агентом стал генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный в 2020 году.

По заданию российской стороны он готовил теракты, планировал убийство одного из известных украинских добровольцев и собирал разведывательные данные о секретных операциях в зоне АТО. За эти преступления Шайтанов уже приговорен к 12 годам заключения.

Схема сотрудничества шпионов в рядах НАБУ. Фото: СБУ

После этого СБУ смогла установить еще одного агента — Дмитрия Иванцова, бывшего заместителя руководителя охраны Виктора Януковича. В феврале 2014 года он помог президенту-беглецу покинуть территорию Украины. Впрочем сам Дмитрий Иванцов решил остаться в Крыму и присоединился к оккупационным структурам. Сейчас Иванцов скрывается на полуострове, находится в статусе резидента ФСБ и координирует деятельность других агентов на территории Украины.

  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 2
    Переписка. Фото: СБУ
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 3
    Переписка. Фото: СБУ
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 4
    Фрагменты диалога между агентами. Фото: СБУ
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 5
    Доказательная база. Фото: СБУ
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 6
    Доказательная база против шпионов. Фото: СБУ
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 7
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 8
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 9
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 10
  • "Крот" в НАБУ более десяти лет передавал данные России — детали - фото 11

В 2024 году спецслужбы разоблачили еще одного участника этой сети - военнослужащего Национальной гвардии. Он в течение нескольких лет передавал Иванцову сведения об украинских военных и гражданских, в том числе данные об активистах, военнопленных и последствиях вражеских обстрелов.

Последним фигурантом, разоблаченным в июле, оказался уже действующий сотрудник НАБУ, который ранее был сотрудником Министерства внутренних дел.

Следствие выяснило, что он был завербован еще в 2012 году и продолжил сотрудничать с ФСБ и после агрессии РФ в 2014 году. Его контакты с кураторами подтверждаются перепиской, которая была восстановлена сразу после проведения фейкового "референдума" в Крыму.

"По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича", — сообщили в СБУ.

Речь идет об установочных данных украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные операции и специальные информационные атаки. Для сбора таких сведений агент использовал доступ к закрытым базам данных украинских правоохранительных органов.

Во время спецоперации у него изъяли телефон и компьютерную технику, с помощью которых он поддерживал связь с российскими кураторами. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и несанкционированном доступе к компьютерным системам (ч. 3 ст. 362 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 15 лет лишения свободы.

"Отдельно подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и ранее, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", — отметили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ задержала нардепа от запрещенной в Украине партии, которого подозревают в государственной измене.

Также несколько дней назад Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что СБУ якобы "безосновательно" готовит новую волну подозрений работникам НАБУ.

СБУ НАБУ шпионаж Украина ФСБ Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
