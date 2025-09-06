СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене

Депутат Федор Христенко. Фото: РБК-Украина

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора задержали народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ", которого подозревают в государственной измене. После задержания суд оставил его под стражей, досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщила СБУ в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Реклама

Читайте также:

СБУ задержала подозреваемого в госизмене депутата

По данным следствия, подозреваемый был завербован ФСБ РФ еще до начала полномасштабного вторжения. Он выполнял задания российских спецслужб и наладил механизм влияния на руководство одного из украинских правоохранительных органов. Расследованием установлено, что действия фигуранта создавали реальную угрозу безопасности государства.

Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

По данным СМИ, задержан и арестован народный депутат Федор Христенко. Он был агентом ФСБ, который занимался усилением российского влияния на НАБУ. Следствие установило, что Христенко поддерживал тесные контакты с отдельными руководителями Бюро. Среди них - начальник одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

"Этому народному депутату было сообщено о подозрении по статьям 111 и 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения и злоупотреблении влиянием", - отметили в СБУ.

Сегодня после задержания депутата доставили в суд. Суд оставил в силе ранее избранную меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается, следователи собирают дополнительные доказательства его сотрудничества с ФСБ.

Напомним, что директор НАБУ Семен Кривонос заявил о подготовке СБУ новой волны подозрений работникам Бюро.

Ранее мы также информировали, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины.