Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ задержала нардепа, которого подозревают в госизмене

СБУ задержала нардепа, которого подозревают в госизмене

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:38
СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене
Депутат Федор Христенко. Фото: РБК-Украина

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора задержали народного депутата IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ", которого подозревают в государственной измене. После задержания суд оставил его под стражей, досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщила СБУ в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Реклама
Читайте также:

СБУ задержала подозреваемого в госизмене депутата

По данным следствия, подозреваемый был завербован ФСБ РФ еще до начала полномасштабного вторжения. Он выполнял задания российских спецслужб и наладил механизм влияния на руководство одного из украинских правоохранительных органов. Расследованием установлено, что действия фигуранта создавали реальную угрозу безопасности государства.

СБУ задержала нардепа, которого подозревают в госизмене - фото 1
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

По данным СМИ, задержан и арестован народный депутат Федор Христенко. Он был агентом ФСБ, который занимался усилением российского влияния на НАБУ. Следствие установило, что Христенко поддерживал тесные контакты с отдельными руководителями Бюро. Среди них - начальник одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

"Этому народному депутату было сообщено о подозрении по статьям 111 и 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения и злоупотреблении влиянием", - отметили в СБУ.

Сегодня после задержания депутата доставили в суд. Суд оставил в силе ранее избранную меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается, следователи собирают дополнительные доказательства его сотрудничества с ФСБ.

Напомним, что директор НАБУ Семен Кривонос заявил о подготовке СБУ новой волны подозрений работникам Бюро.

Ранее мы также информировали, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины.

СБУ Офис генерального прокурора ФСБ госизмена народные депутаты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации