СБУ затримала депутата від ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді

СБУ затримала нардепа, якого підозрюють у держзраді
Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ", якого підозрюють у державній зраді. Після затримання суд залишив його під вартою, досудове розслідування триває.
Про це повідомила СБУ в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.
СБУ затримала підозрюваного у держзраді депутата
За даними слідства, підозрюваний був завербований ФСБ РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російських спецслужб і налагодив механізм впливу на керівництво одного з українських правоохоронних органів. Розслідуванням встановлено, що дії фігуранта створювали реальну загрозу безпеці держави.
За даними ЗМІ, затримано та заарештовано народного депутата Федора Христенка. Він був агентом ФСБ, який займався посиленням російського впливу на НАБУ. Слідство встановило, що Христенко підтримував тісні контакти з окремими керівниками Бюро. Серед них — начальник одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала в липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ.
"Цьому народному депутату було повідомлено про підозру за статтями 111 та 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану та зловживання впливом", — зазначили в СБУ.
Сьогодні після затримання депутата доставили до суду. Суд залишив чинним раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває, слідчі збирають додаткові докази його співпраці з ФСБ.
Нагадаємо, що директор НАБУ Семен Кривонос заявив про підготовку СБУ нової хвилі підозр працівникам Бюро.
Раніше ми також інформували, що в Києві співробітники СБУ викрили колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України.
Читайте Новини.LIVE!