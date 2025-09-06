Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ затримала нардепа, якого підозрюють у держзраді

СБУ затримала нардепа, якого підозрюють у держзраді

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 15:38
СБУ затримала депутата від ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді
Депутат Федор Христенко. Фото: РБК-Україна

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ", якого підозрюють у державній зраді. Після затримання суд залишив його під вартою, досудове розслідування триває.

Про це повідомила СБУ в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

Реклама
Читайте також:

СБУ затримала підозрюваного у держзраді депутата

За даними слідства, підозрюваний був завербований ФСБ РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російських спецслужб і налагодив механізм впливу на керівництво одного з українських правоохоронних органів. Розслідуванням встановлено, що дії фігуранта створювали реальну загрозу безпеці держави.

СБУ затримала нардепа, якого підозрюють у держзраді - фото 1
Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

За даними ЗМІ, затримано та заарештовано народного депутата Федора Христенка. Він був агентом ФСБ, який займався посиленням російського впливу на НАБУ. Слідство встановило, що Христенко підтримував тісні контакти з окремими керівниками Бюро. Серед них — начальник одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала в липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

"Цьому народному депутату було повідомлено про підозру за статтями 111 та 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану та зловживання впливом", — зазначили в СБУ.

Сьогодні після затримання депутата доставили до суду. Суд залишив чинним раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває, слідчі збирають додаткові докази його співпраці з ФСБ.

Нагадаємо, що директор НАБУ Семен Кривонос заявив про підготовку СБУ нової хвилі підозр працівникам Бюро. 

Раніше ми також інформували, що в Києві співробітники СБУ викрили колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України

СБУ Офіс генерального прокурора ФСБ держзрада народні депутати
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації