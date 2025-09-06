СБУ затримала депутата від ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді

Депутат Федор Христенко. Фото: РБК-Україна

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ", якого підозрюють у державній зраді. Після затримання суд залишив його під вартою, досудове розслідування триває.

Про це повідомила СБУ в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

СБУ затримала підозрюваного у держзраді депутата

За даними слідства, підозрюваний був завербований ФСБ РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російських спецслужб і налагодив механізм впливу на керівництво одного з українських правоохоронних органів. Розслідуванням встановлено, що дії фігуранта створювали реальну загрозу безпеці держави.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

За даними ЗМІ, затримано та заарештовано народного депутата Федора Христенка. Він був агентом ФСБ, який займався посиленням російського впливу на НАБУ. Слідство встановило, що Христенко підтримував тісні контакти з окремими керівниками Бюро. Серед них — начальник одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала в липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

"Цьому народному депутату було повідомлено про підозру за статтями 111 та 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану та зловживання впливом", — зазначили в СБУ.

Сьогодні після затримання депутата доставили до суду. Суд залишив чинним раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває, слідчі збирають додаткові докази його співпраці з ФСБ.

Нагадаємо, що директор НАБУ Семен Кривонос заявив про підготовку СБУ нової хвилі підозр працівникам Бюро.

Раніше ми також інформували, що в Києві співробітники СБУ викрили колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України.