Головна Новини дня СБУ готує нові підозри працівникам НАБУ — що відомо

СБУ готує нові підозри працівникам НАБУ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:14
СБУ готує нову хвилю підозр співробітникам НАБУ
Працівники СБУ. Ілюстративне фото: LexInform

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив, що Служба безпеки України готує нову хвилю підозр працівникам НАБУ. Зокрема, він нагадав про співробітників бюро, які, за його словами, наразі перебувають за ґратами "безпідставно".

Про це Семен Кривонос сказав у п'ятницю, 5 вересня, під час круглого столу, присвяченого шостій річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та Апеляційною палатою ВАКС.

Читайте також:

СБУ готує низку підозр для працівників НАБУ

"Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку, — Ред.) вже на руках ухвали, вони тільки чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону.

А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні й кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", — розповів Кривонос.

Крім того, очільник НАБУ нагадав про затриманих працівників Бюро, які, за його словами, наразі перебувають за ґратами безпідставно.

"Хочу, щоб ми всі як держава, як антикорупційна інфраструктура, чітко усвідомлювали, що ми маємо рухатися вперед та маємо відповідати суспільству на доволі просте питання: коли ми побачимо корупціонерів за ґратами", — резюмував Кривонос.

Нещодавно СБУ оприлюднила нові матеріали у справі високопосадовця НАБУ, якого підозрюють у торгівлі з Росією під час повномасштабної війни.

Раніше очільник НАБУ Семен Кривонос пояснив план, якщо будуть нові загрози ліквідації незалежності.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
