НАБУ і САП оголосили про підозру Іллі Вітюку — у СБУ відреагували

Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру високопосадовцю Служби безпеки України. Як стало відомо йдеться про бригадного генерала Іллю Вітюка.

Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

НАБУ підозрює Вітюка у незаконному збагаченні

Слідство встановило, що у грудні 2023 року офіцер придбав квартиру вартістю 21,6 млн грн, оформивши її на члена своєї сім'ї. У договорі купівлі-продажу вказана сума 12,8 млн грн.

Щоб пояснити походження коштів, родич підозрюваного зазначив, що заробив їх як фізична особа-підприємець, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.

Втім, детективи з'ясували, що гроші надходили на рахунки ФОПу від особи, яка підозрюється у привласненні коштів "Укрзалізниці" у складі злочинної організації, а також від підконтрольних їй компаній. За версією слідства, жодних реальних послуг надано не було, а фірми мають ознаки фіктивності.

Крім того, у підозрюваного немає підтвердження законного походження решти витрачених на квартиру коштів — ще 8,8 млн грн. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП продовжують розслідування.

Схема незаконного збагачення посадовця. Фото: НАБУ

Реакція СБУ

В СБУ підтвердили, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Іллі Вітюку, проте назвали це рішення "помстою".

У відомстві заявили, що розцінюють дії антикорупційних органів як реакцію на затримання Службою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня цього року.

Також у СБУ наголосили, що слідство нібито проігнорувало висновки низки експертиз, які спростовували факт купівлі квартири за заниженою ціною, а також висновок НАЗК, яке не виявило ознак незаконного збагачення в родини генерала. Крім того, йдеться про підприємницьку діяльність дружини Вітюка, яка, за даними СБУ, отримувала законні та задекларовані доходи, а також покази свідків, що підтверджують це.

"Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ. Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону",— повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у НАБУ спростували чутки про розслідування щодо виробництва ракети "Фламінго".

А також ми писали про те, що Бюро оголосило про підозру скандальному депутату Закарпатської облради.