Скандальний депутат Закарпатської облради отримав ще одну підозру

Скандальний депутат Закарпатської облради отримав ще одну підозру

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 18:25
Олександр Антал отримав ще одну підозру — деталі від НАБУ
Депутат Закарпатської облради Олександр Антал. Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Депутат Закарпатської обласної ради Олександр Антал отримав ще одну підозру. Він пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. 

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро розслідувань 2 вересня.

Читайте також:

Підозра депутату Закарпатської облради

В НАБУ розповіли, що депутат пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Натомість просив 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих ділянок та майнового комплексу на них.

Аби провернути цю схему, депутат обіцяв домовитися з міським головою, іншими службовцями та депутатами міської ради, щоб ті ухвалили "правильне" рішення. 

Детективи НАБУ 26 травня 2025 року затримали Олександра Анталу та його спільника у Києві.

"Його викрили під час розслідування іншої справи, в якій він разом зі спільником за хабар допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього депутат залучив "авторитета", який мав вплив на працівників Держприкордонслужби України", — йдеться у повідомленні.  

Як відомо, за таку "послугу" спільники просили 10 тисяч євро з людини. А ще за додаткову тисячу євро пропонували доставити "клієнта" з Києва до Ужгорода для подальшого переправлення через кордон. 

Наразі досудове розслідування за обома епізодами справи завершено.

Нагадаємо, посадовець РДА у Києві переплатив мільйони за ремонт укриттів. Проти чиновника скерували обвинувальний акт до суду.

Також ми писали, що у Києві посадовець отримав підозру за те, що нараховував собі премії. Він завдав бюджету збитків на понад 700 тис. грн.

НАБУ земля корупція хабар Закарпаття місцеві депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
