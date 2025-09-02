Александр Антал получил еще одно подозрение — детали от НАБУ

Депутат Закарпатского облсовета Александр Антал. Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Депутат Закарпатского областного совета Александр Антал получил еще одно подозрение. Он предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро расследований 2 сентября.

Подозрение депутату Закарпатского облсовета

В НАБУ рассказали, что депутат предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Взамен просил 15% уставного капитала юридического лица, которое должно было стать владельцем этих участков и имущественного комплекса на них.

Чтобы провернуть эту схему, депутат обещал договориться с городским головой, другими служащими и депутатами городского совета, чтобы те приняли "правильное" решение.

Детективы НАБУ 26 мая 2025 года задержали Александра Анталу и его сообщника в Киеве.

"Его разоблачили во время расследования другого дела, в котором он вместе с сообщником за взятку помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Для этого депутат привлек "авторитета", который имел влияние на работников Госпогранслужбы Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, за такую "услугу" сообщники просили 10 тысяч евро с человека. А еще за дополнительную тысячу евро предлагали доставить "клиента" из Киева в Ужгород для дальнейшей переправки через границу.

В настоящее время досудебное расследование по обоим эпизодам дела завершено.

