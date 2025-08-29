Відео
Головна Новини дня НАБУ спростувало розслідування щодо ракети "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:27
Розслідування щодо ракети Фламінго — у НАБУ спростували інформацію
Керівник НАБУ Семен Кривонос. Фото: REUTERS/Yurii Kovalenko

У мережі ширилася інформація, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють розслідування щодо ракети "Фламінго". У відомстві спростували це.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у пʼятницю, 29 серпня.

Читайте також:

Розслідування щодо "Фламінго"

НАБУ спростувало інформацію про розслідування щодо ракети.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", — йдеться у повідомленні.

null
Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

Відомо, що ракета Flamingo FP-5 здатна нести боєголовку вагою 1 150 кілограмів. Вона є далекобійною зброєю.

НАБУ САП Україна розслідування ракета
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
