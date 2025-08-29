Відео
Головна Новини дня НАБУ розпочало розслідування проти виробника "Фламінго" — причина

НАБУ розпочало розслідування проти виробника "Фламінго" — причина

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:43
Ракети Фламінго — проти виробника розпочали розслідування
Українська крилата ракета "Фламінго". Фото: AP Photo

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних БпЛА Fire Point. Правоохоронці перевіряють, чи не були завищені ціни на комплектуючі.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Читайте також:

Розслідування роти виробника "Фламінго"

За інформацією джерел видання, антикорупційне бюро перевіряє, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає військовим.

У Fire Point підтвердили факт розслідування, повідомляють журналісти. Однак там применшили його значення, мовляв, воно базується на чутках і є частиною ширших перевірок системи оборонних закупівель України.

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", — сказала головний технічний директор Fire Point Ірина Терех виданню. 

Водночас народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що розслідування не стосується ракети "Фламінго". За його словами, "є питання до дронів". 

null
Скриншот допису Ярослава Железняка 

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися унікальні кадри виробництва ракети "Фламінго". Нині компанія випускає одну ракету на добу, проте вже до жовтня планує вийти на потужність у сім одиниць щодня.

Також ми писали, що нова українська ракета "Фламінго" потужніша за американську ракету Tomahawk. Її максимальна швидкість 950 км/год.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
