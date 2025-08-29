Видео
НАБУ начало расследование против производителя "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:43
Ракеты Фламинго — против производителя начали расследование
Украинская крылатая ракета "Фламинго". Фото: AP Photo

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго" и ударных БпЛА Fire Point. Правоохранители проверяют, не были ли завышены цены на комплектующие.

Об этом сообщает Kyiv Independent.

Расследование роты производителя "Фламинго"

По информации источников издания, антикоррупционное бюро проверяет, не завышали ли в Fire Point стоимость комплектующих и количество дронов, которые компания поставляет военным.

В Fire Point подтвердили факт расследования, сообщают журналисты. Однако там преуменьшили его значение, мол, оно базируется на слухах и является частью более широких проверок системы оборонных закупок Украины.

"Нет смысла искать секреты там, где их нет", — сказала главный технический директор Fire Point Ирина Терех изданию.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что расследование не касается ракеты "Фламинго". По его словам, "есть вопросы к дронам".

null
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, недавно в сети появились уникальные кадры производства ракеты "Фламинго". Сейчас компания выпускает одну ракету в сутки, однако уже к октябрю планирует выйти на мощность в семь единиц ежедневно.

Также мы писали, что новая украинская ракета "Фламинго" мощнее американской ракеты Tomahawk. Ее максимальная скорость — 950 км/ч.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
