Главная Новости дня НАБУ опровергло расследование по ракете "Фламинго"

НАБУ опровергло расследование по ракете "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:27
Расследование по ракете Фламинго — в НАБУ опровергли информацию
Руководитель НАБУ Семен Кривонос. Фото: REUTERS/Юрии Ковальенко

В сети распространялась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют расследование в отношении ракеты "Фламинго". В ведомстве опровергли это.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Расследование по "Фламинго"

НАБУ опровергло информацию о расследовании по ракете.

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", — говорится в сообщении.

null
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, СМИ сообщали, что НАБУ начало расследование в отношении производителя ракеты "Фламинго" и ударных дронов Fire Point.

Известно, что ракета Flamingo FP-5 способна нести боеголовку весом 1 150 килограммов. Она является дальнобойным оружием.

НАБУ САП Украина расследование ракета
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
