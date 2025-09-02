Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ объявило о подозрении генералу Витюку — в СБУ ответили

НАБУ объявило о подозрении генералу Витюку — в СБУ ответили

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:10
НАБУ и САП объявили о подозрении Илье Витюку — в СБУ отреагировали
Илья Витюк. Фото: СБУ

Национальное антикоррупционное бюро(НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Службы безопасности Украины. Как стало известно речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.

Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

НАБУ подозревает Витюка в незаконном обогащении

Следствие установило, что в декабре 2023 года офицер приобрел квартиру стоимостью 21,6 млн грн, оформив ее на члена своей семьи. В договоре купли-продажи указана сумма 12,8 млн грн.

Чтобы объяснить происхождение средств, родственник подозреваемого отметил, что заработал их как физическое лицо-предприниматель, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

Впрочем, детективы выяснили, что деньги поступали на счета ФЛП от лица, подозреваемого в присвоении средств "Укрзализныци" в составе преступной организации, а также от подконтрольных ей компаний. По версии следствия, никаких реальных услуг предоставлено не было, а фирмы имеют признаки фиктивности.

Кроме того, у подозреваемого нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на квартиру средств - еще 8,8 млн грн. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают расследование.

НАБУ оголосило про підозру Іллі Вітюку
Схема незаконного обогащения чиновника. Фото: НАБУ

Реакция СБУ

В СБУ подтвердили, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Илье Витюку, однако назвали это решение "местью".

В ведомстве заявили, что расценивают действия антикоррупционных органов как реакцию на задержание Службой нескольких сотрудников НАБУ в конце июля этого года.

Также в СБУ отметили, что следствие якобы проигнорировало выводы ряда экспертиз, которые опровергали факт покупки квартиры по заниженной цене, а также заключение НАПК, которое не выявило признаков незаконного обогащения у семьи генерала. Кроме того, речь идет о предпринимательской деятельности жены Витюка, которая, по данным СБУ, получала законные и задекларированные доходы, а также показания свидетелей, подтверждающие это.

"Учитывая все вышесказанное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ. Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона", — сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в НАБУ опровергли слухи о расследовании по производству ракеты "Фламинго".

А также мы писали о том, что Бюро объявило о подозрении скандальному депутату Закарпатского облсовета.

СБУ НАБУ САП расследование подозрение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации