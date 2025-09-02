НАБУ и САП объявили о подозрении Илье Витюку — в СБУ отреагировали

Илья Витюк. Фото: СБУ

Национальное антикоррупционное бюро(НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Службы безопасности Украины. Как стало известно речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.

Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ во вторник, 2 сентября.

НАБУ подозревает Витюка в незаконном обогащении

Следствие установило, что в декабре 2023 года офицер приобрел квартиру стоимостью 21,6 млн грн, оформив ее на члена своей семьи. В договоре купли-продажи указана сумма 12,8 млн грн.

Чтобы объяснить происхождение средств, родственник подозреваемого отметил, что заработал их как физическое лицо-предприниматель, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

Впрочем, детективы выяснили, что деньги поступали на счета ФЛП от лица, подозреваемого в присвоении средств "Укрзализныци" в составе преступной организации, а также от подконтрольных ей компаний. По версии следствия, никаких реальных услуг предоставлено не было, а фирмы имеют признаки фиктивности.

Кроме того, у подозреваемого нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на квартиру средств - еще 8,8 млн грн. Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают расследование.

Схема незаконного обогащения чиновника. Фото: НАБУ

Реакция СБУ

В СБУ подтвердили, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Илье Витюку, однако назвали это решение "местью".

В ведомстве заявили, что расценивают действия антикоррупционных органов как реакцию на задержание Службой нескольких сотрудников НАБУ в конце июля этого года.

Также в СБУ отметили, что следствие якобы проигнорировало выводы ряда экспертиз, которые опровергали факт покупки квартиры по заниженной цене, а также заключение НАПК, которое не выявило признаков незаконного обогащения у семьи генерала. Кроме того, речь идет о предпринимательской деятельности жены Витюка, которая, по данным СБУ, получала законные и задекларированные доходы, а также показания свидетелей, подтверждающие это.

"Учитывая все вышесказанное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ. Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона", — сообщили в СБУ.

