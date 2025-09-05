Видео
Главная Новости дня СБУ готовит новые подозрения работникам НАБУ — что известно

СБУ готовит новые подозрения работникам НАБУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:14
СБУ готовит новую волну подозрений сотрудникам НАБУ
Работники СБУ. Иллюстративное фото: LexInform

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что Служба безопасности Украины готовит новую волну подозрений работникам НАБУ. В частности, он напомнил о сотрудниках бюро, которые, по его словам, сейчас находятся за решеткой "безосновательно".

Об этом Семен Кривонос сказал в пятницу, 5 сентября, во время круглого стола, посвященного шестой годовщине осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой ВАКС.

Читайте также:

СБУ готовит ряд подозрений для работников НАБУ

"Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Илье Витюку, — Ред.) уже на руках постановления, они только ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы.

А у нас действительно: мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором начали распространять грязную информационную кампанию накануне и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны", — рассказал Кривонос.

Кроме того, глава НАБУ напомнил о задержанных работниках Бюро, которые, по его словам, сейчас находятся за решеткой безосновательно.

"Хочу, чтобы мы все как государство, как антикоррупционная инфраструктура, четко осознавали, что мы должны двигаться вперед и должны отвечать обществу на довольно простой вопрос: когда мы увидим коррупционеров за решеткой", — резюмировал Кривонос.

Недавно СБУ обнародовала новые материалы по делу высокопоставленного чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с Россией во время полномасштабной войны.

Ранее глава НАБУ Семен Кривонос объяснил план, если будут новые угрозы ликвидации независимости.

