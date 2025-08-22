Видео
Главная Новости дня В деле чиновника НАБУ новые доказательства сотрудничества с РФ

В деле чиновника НАБУ новые доказательства сотрудничества с РФ

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:24
СБУ разоблачила чиновника НАБУ в торговле с Россией: новые доказательства
Работники НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

Служба безопасности Украины обнародовала новые материалы по делу высокопоставленного чиновника Национального антикоррупционного бюро Украины, которого вместе с его отцом подозревают в торговле с Россией во время полномасштабной войны. По данным следствия, речь идет о незаконной продаже технической конопли, которую выращивали на Житомирщине и планировали реализовать в Дагестане.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Работник НАБУ собирался продавать в Россию коноплю

Уже ранее СБУ опубликовала аудиозапись, где чиновник НАБУ обсуждает условия поставок и предлагает прислать покупателям коммерческое предложение. Выводы лингвистической экспертизы подтвердили, что речь на записи шла именно о договоренностях с представителями Российской Федерации.

null
Переписка. Фото: СБУ

Сейчас обнародованы также доказательства переписки его отца с агропредприятием в Дагестане, найденные в телефоне подозреваемого.

В этих сообщениях представители компании подтверждали получение коммерческого предложения, просили как можно быстрее предоставить сертификаты качества и отмечали срочность из-за окончания действия российской госпрограммы по компенсации расходов на выращивание конопли.

null
Переписка между работником НАБУ и россиянином. Фото: СБУ
null
Заказчик присылает контакт российскую почту. Фото: СБУ

Также в найденной переписке упоминается имя отправителя предложения, которое совпадает с данными сотрудника НАБУ.

null
Совпадение информации. Фото: СБУ

Следствие утверждает, что именно чиновник был организатором бизнес-схемы: он налаживал контакты с потенциальными партнерами из России и искал инвесторов. Его отец выполнял роль посредника, контролировал аграрные процессы и передавал поручения сына. Дополнительно установлено, что в 2023 году он лично ездил в Россию и поддерживал связи с жителями Дагестана.

null
Контактные данные. Фото: СБУ

Чиновник НАБУ тесно контактировал с нардепом-беглецом из запрещенной партии

Материалы производства также свидетельствуют о контактах отца фигуранта с народным депутатом-беглецом от ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным следователей, имеет связи со спецслужбами России и даже определенное влияние на Антикоррупционное бюро Украины.

В переписке они даже договаривались о встрече в ЕС, а в одном из сообщений Христенко просил помочь установить контакт с сыном собеседника, используя для конспирации только первую букву его имени.

null
Заключение эксперта. Фото: СБУ
null
Выводы судебной экспертизы. Фото: СБУ

Кроме того, задокументированы переговоры с представителями оккупационной администрации Горловки по переоформлению оружия в соответствии с так называемым законодательством "ДНР".

Фигурантам уже сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины). Они находятся под стражей, а расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

СБУ отдельно отметила, что дело касается только конкретного чиновника и его семьи и не имеет отношения к работе НАБУ как института. Служба подчеркивает необходимость последовательного очищения государственных органов от пророссийского влияния и сохранения их независимости.

Напомним, в начале августа НАБУ уличило в коррупции депутата, который занимался закупками РЭБ и дронов для Вооруженных сил Украины.

Также НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств в Минюсте.

СБУ НАБУ наркотики торговля расследование Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
