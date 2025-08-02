На корупції викрили депутата Олексія Кузнєцова

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

У суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до вчинення корупційного злочину. Серед причетних до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ — народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

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Отже, за даними Арахамії, у заяві НАБУ та САП про викриття осіб, причетних до корупційної схеми, йдеться про нардепа Олексія Кузнєцова. Хоча офіційно НАБУ та САП не називають імен посадовців.

Давид Арахамія зазначив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Зокрема, він наголосив, що на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.

"Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад.

Антикорупційна інфраструктура працює незалежно, і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива", — написав Арахамія.

За інформацією НАБУ, суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі чотирьох осіб затримано за ст. 208 КПК України.

Як відомо, Олексій Кузнєцов — нардеп від "Слуги народу", обраний у 2019 році на Луганщині. Член комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Раніше був помічником нардепів від "Партії регіонів" і "Блоку Петра Порошенка".

Кузнєцов голосував за законопроєкт №12414, який підривав незалежність НАБУ та САП.

Скриншот повідомлення Арахамії/Telegram

Раніше, у суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях.

Своєю чергою очільник МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників.