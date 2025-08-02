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Главная Новости дня Стала известна фамилия нардепа, которого НАБУ уличило в коррупции

Стала известна фамилия нардепа, которого НАБУ уличило в коррупции

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:47
На коррупции уличили депутата Алексея Кузнецова
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

В субботу, 2 августа, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. Среди причастных к коррупционной схеме на закупке дронов и средств РЭБ — народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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Итак, по данным Арахамии, в заявлении НАБУ и САП о разоблачении лиц, причастных к коррупционной схеме, речь идет о нардепе Алексее Кузнецове. Хотя официально НАБУ и САП не называют имен должностных лиц.

Давид Арахамия отметил, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

В частности, он отметил, что на время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

"Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание, независимо от статусов и должностей.

Антикоррупционная инфраструктура работает независимо, и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно", — написал Арахамия.

По информации НАБУ, суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Сейчас четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как известно, Алексей Кузнецов — нардеп от "Слуги народа", избранный в 2019 году на Луганщине. Член комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Ранее был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".

Кузнецов голосовал за законопроект №12414, который подрывал независимость НАБУ и САП.

Арахамія НАБУ
Скриншот сообщения Арахамии/Telegram

Ранее, в субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.

НАБУ коррупция Слуга народа народные депутаты наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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