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Головна Новини дня Клименко відреагував на викриття посадовців на корупції — деталі

Клименко відреагував на викриття посадовців на корупції — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 17:26
Викриття посадовців на корупції — реакція Ігоря Клименка
Голова МВС Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників. Також Командувач Нацгвардії відсторонив підозрюваних фігурантів із посад.

Про це Ігор Клименко повідомив у суботу, 2 серпня, у Telegram.

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"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії — це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", — зазначив Клименко.

За його словами, саме з метою запобігти хабарництву зсередини було створено Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Установа буде працювати за принципом внутрішньої безпеки. 

"Воно (Управління. — Ред.) працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності. Ми будуємо систему, в якій чесна служба — під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", — додав міністр внутрішніх справ.

Клименко відреагував на викриття посадовців на корупції — деталі - фото 1
Скриншот допису Ігоря Клименка в Telegram

Нагадаємо, що Президента України Володимира Зеленського повідомили, що НАБУ та САП викрили низку посадовців на корупції. За його словами, фігурантами справи є один із народних депутатів України, очільники районної та міської адміністрацій, а також військові Нацгвардії.

Пізніше правоохоронці НАБУ та САП розкрили деталі у справі про корупцію. Йдеться про зловживання на закупівлі дронів та РЕБ за завищеними цінами.

МВС корупція хабар Ігор Клименко Нацгвардія
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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