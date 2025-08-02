Разоблачение чиновников на коррупции — реакция Игоря Клименко

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников. Также Командующий Нацгвардии отстранил подозреваемых фигурантов с должностей.

Об этом Игорь Клименко сообщил в субботу, 2 августа, в Telegram.

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"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии — это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", — отметил Клименко.

По его словам, именно с целью предотвратить взяточничество изнутри было создано Управление контроля за служебной (боевой) деятельностью. Учреждение будет работать по принципу внутренней безопасности.

"Оно (Управление. — Ред.) будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности. Мы строим систему, в которой честная служба — под защитой, а за нарушения будет неотвратимая ответственность", — добавил министр внутренних дел.

Скриншот сообщения Игоря Клименко в Telegram

Напомним, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что НАБУ и САП разоблачили ряд должностных лиц на коррупции. По его словам, фигурантами дела являются один из народных депутатов Украины, руководители районной и городской администраций, а также военные Нацгвардии.

Позже правоохранители НАБУ и САП раскрыли детали в деле о коррупции. Речь идет о злоупотреблениях на закупке дронов и РЭБ по завышенным ценам.