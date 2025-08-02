Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Корупція на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ — у НАБУ назвали деталі

Корупція на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ — у НАБУ назвали деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 17:37
НАБУ викрило схему на закупівлі БпЛА та РЕБ
Працівники НАБУ під час викриття корупційної схеми. Фото: НАБУ/Telegram

У суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Відтак, працівники НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
НАБУ корупція
Викриття корупційної схеми. Фото: НАБУ/Telegram

НАБУ викрило масштабну схему на закупівлі БпЛА та РЕБ

За даними НАБУ, серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій. А також військовослужбовці Національної гвардії.

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У повідомленні наголошується, що НАБУ і САП діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством.

"Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду", — зауважили в НАБУ.

А також додали, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

"Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", — резюмували в НАБУ.

НАБУ корупція
Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Раніше, у суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у четвер, 31 липня, підтримала законопроєкт №13533 — йдеться про повернення повноважень НАБУ і САП.

НАБУ корупція хабар САП чиновники
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації