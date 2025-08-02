НАБУ викрило схему на закупівлі БпЛА та РЕБ

Працівники НАБУ під час викриття корупційної схеми. Фото: НАБУ/Telegram

У суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Відтак, працівники НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Telegram.

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За даними НАБУ, серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій. А також військовослужбовці Національної гвардії.

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У повідомленні наголошується, що НАБУ і САП діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством.

"Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду", — зауважили в НАБУ.

А також додали, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

"Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам. Дякуємо Президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі", — резюмували в НАБУ.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Раніше, у суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у четвер, 31 липня, підтримала законопроєкт №13533 — йдеться про повернення повноважень НАБУ і САП.