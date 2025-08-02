Зеленський заявив про викриття посадовців на хабарях

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях. Глава держави заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Про це лідер України написав у Telegram.

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Сьогодні, 2 серпня, Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Відтак, стало відомо, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Зеленський наголосив, що може бути лише нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок.

"Вдячний антикорупційним органам за роботу. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", — зазначив президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що Верховна Рада України у четвер, 31 липня, підтримала законопроєкт №13533 — йдеться про повернення повноважень НАБУ і САП.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення в Україні закону про відновлення незалежності НАБУ та САП.