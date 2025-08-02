Зеленский заявил о разоблачении чиновников на взятках

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках. Глава государства заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Об этом лидер Украины написал в Telegram.

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Сегодня, 2 августа, Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Следовательно, стало известно, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Зеленский отметил, что может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор.

"Благодарен антикоррупционным органам за работу. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", — отметил президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что Верховная Рада Украины в четверг, 31 июля, поддержала законопроект №13533 — речь идет о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали принятие в Украине закона о восстановлении независимости НАБУ и САП.