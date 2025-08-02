НАБУ разоблачило схему на закупке БпЛА и РЭБ

Работники НАБУ во время разоблачения коррупционной схемы. Фото: НАБУ/Telegram

В субботу, 2 августа, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. Следовательно, работники НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в Telegram.

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Разоблачение коррупционной схемы, фото: НАБУ/Telegram

НАБУ разоблачило масштабную схему на закупке БпЛА и РЭБ

По данным НАБУ, среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций. А также военнослужащие Национальной гвардии.

Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Сейчас четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В сообщении отмечается, что НАБУ и САП действуют исключительно в пределах законных полномочий, которые определены действующим законодательством.

"Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для получения быстрого и справедливого решения суда", — отметили в НАБУ.

А также добавили, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному Президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.

"Эта операция — пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо Президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", — резюмировали в НАБУ.

Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Ранее, в субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках.

Напомним, что Верховная Рада Украины в четверг, 31 июля, поддержала законопроект №13533 — речь идет о возвращении полномочий НАБУ и САП.