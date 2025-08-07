Відео
СБУ та НАБУ виявили схему розкрадання бюджету у Мін'юсті — деталі

СБУ та НАБУ виявили схему розкрадання бюджету у Мін'юсті — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:08
НАБУ разом з СБУ підозрюють ексчиновників у розкраданні бюджетних коштів у Мін'юсті
Співробітники СБУ під час процесуальних заходів. Фото: СБУ

У результаті спільного розслідування СБУ та НАБУ за сприяння Міністра юстиції виявлено факти розкрадання бюджетних коштів. У злочині підозрюють колишнього держсекретаря Мін'юсту та чинних топчиновників. 

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram.

Читайте також:

Як діяли підозрювані

СБУ та НАБУ виявили схему розкрадання бюджету у Мін'юсті — деталі - фото 1
Процесуальні заходи у Мін'юсті. Фото: СБУ

Згідно з даними СБУ, ще у 2021 році фігуранти ініціювали укладення договору з афілійованою приватною компанією на придбання серверного обладнання та програмного забезпечення на суму понад 19 мільйонів гривень. Вартість закупівлі штучно завищили в рази, що призвело до розкрадання бюджетних коштів на суму понад 10 мільйонів гривень.

На підставі отриманих доказів ексдержавному секретарю Мін'юсту, керівнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Аналогічні підозри оголошено трьом керівникам приватної компанії, яка брала участь у схемі.

Тривають слідчі дії, а підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, зазначають у Службі безпеки України.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала агента РФ. Зрадником виявився мобілізований боєць бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міністерства оборони.

Також Служба безпеки викрила експосадовця Міністерства оборони на розкраданні бюджету.

СБУ НАБУ корупція Мін'юст бюджет
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
