НАБУ разом з СБУ підозрюють ексчиновників у розкраданні бюджетних коштів у Мін'юсті

У результаті спільного розслідування СБУ та НАБУ за сприяння Міністра юстиції виявлено факти розкрадання бюджетних коштів. У злочині підозрюють колишнього держсекретаря Мін'юсту та чинних топчиновників.

Як діяли підозрювані

Згідно з даними СБУ, ще у 2021 році фігуранти ініціювали укладення договору з афілійованою приватною компанією на придбання серверного обладнання та програмного забезпечення на суму понад 19 мільйонів гривень. Вартість закупівлі штучно завищили в рази, що призвело до розкрадання бюджетних коштів на суму понад 10 мільйонів гривень.

На підставі отриманих доказів ексдержавному секретарю Мін'юсту, керівнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Аналогічні підозри оголошено трьом керівникам приватної компанії, яка брала участь у схемі.

Тривають слідчі дії, а підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, зазначають у Службі безпеки України.

