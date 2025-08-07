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Главная Новости дня СБУ и НАБУ обнаружили схему хищения бюджета в Минюсте – детали

СБУ и НАБУ обнаружили схему хищения бюджета в Минюсте – детали

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Дата публикации 7 августа 2025 00:08
НАБУ вместе с СБУ подозревают экс-чиновников в хищении бюджетных средств в Минюсте
Сотрудники СБУ во время процессуальных мероприятий. Фото: СБУ

В результате совместного расследования СБУ и НАБУ при содействии Министра юстиции выявлены факты хищения бюджетных средств. В преступлении подозревают бывшего госсекретаря Минюста и действующих топ-чиновников.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram.

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Как действовали подозреваемые

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Процессуальные мероприятия в Минюсте. Фото: СБУ

Согласно данным СБУ, еще в 2021 году фигуранты инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение серверного оборудования и программного обеспечения на сумму более 19 миллионов гривен. Стоимость закупки искусственно завысили в разы, что привело к хищению бюджетных средств на сумму более 10 миллионов гривен.

На основании полученных доказательств экс-государственному секретарю Минюста, руководителю и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

Аналогичные подозрения объявлены трем руководителям частной компании, которая участвовала в схеме.

Продолжаются следственные действия, а подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, отмечают в Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ. Предателем оказался мобилизованный боец боевой бригады Государственной специальной транспортной службы Министерства обороны.

Также Служба безопасности разоблачила экс-чиновника Министерства обороны на хищении бюджета.

СБУ НАБУ коррупция Минюст бюджет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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