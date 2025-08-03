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Обмеження незалежності НАБУ — чи мав Генпрокурор доступ до справ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 18:01
Чи скористався Кравченко законом про обмеження незалежності НАБУ та САП
Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: соцмережі Кравченка

Під час дії закону, який тимчасово обмежував незалежність НАБУ та САП, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень Антикорупційного бюро. Хоча законодавство дозволяло йому це зробити. 

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "ВВС Україна".

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Кравченко мав право витребовувати справи, читати матеріали, а також ознайомлюватися з даними негласних слідчих дій, у тому числі з інформацією про викривачів та прослуховування.

За словами Кривоноса, викривачі дуже сильно нервували, щоб Генпрокурор не взяв справи. 

"Справді, виникли проблеми щодо співпраці з викривачами. Це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося.  Жодної справи Генпрокурор не взяв, він підтвердив це публічно. Він до жодної справи не отримав доступ. Суспільство має бути спокійне в цій частині",  повідомив він.

Нагадаємо, у НАБУ озвучили план на випадок нових загроз незалежності. Семен Кривонос заявив, що орган буде збільшувати кількість гучних викриттів, аби заручитися довірою суспільства.

Також Кривонос та глава САП Олександр Клименко доповіли Зеленському про викриття нардепа та посадовців на хабарях. Після цього Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.

НАБУ закон САП Офіс генерального прокурора Руслан Кравченко
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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