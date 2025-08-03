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Главная Новости дня Ограничение независимости НАБУ — имел ли Кравченко доступ к делам

Ограничение независимости НАБУ — имел ли Кравченко доступ к делам

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:01
Воспользовался ли Кравченко законом об ограничении независимости НАБУ и САП
Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: соцсети Кравченко

Во время действия закона, который временно ограничивал независимость НАБУ и САП, генеральный прокурор Руслан Кравченко не воспользовался правом доступа к материалам уголовных производств Антикоррупционного бюро. Хотя законодательство позволяло ему это сделать.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "ВВС Украина".

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Кравченко имел право истребовать дела, читать материалы, а также знакомиться с данными негласных следственных действий, в том числе с информацией об обличителях и прослушивании.

По словам Кривоноса, обличители очень сильно нервничали, чтобы Генпрокурор не взял дела.

"Действительно, возникли проблемы по сотрудничеству с обличителями. Это была абсолютная катастрофа. Но теперь мы их успокоили, потому что все вернулось. Ни одного дела Генпрокурор не взял, он подтвердил это публично. Он ни к одному делу не получил доступ. Общество должно быть спокойно в этой части", сообщил он.

Напомним, в НАБУ озвучили план на случай новых угроз независимости. Семен Кривонос заявил, что орган будет увеличивать количество громких разоблачений, чтобы заручиться доверием общества.

Также Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили Зеленскому о разоблачении нардепа и чиновников на взятках. После этого Зеленский уволил главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая и главу Рубежанской МВА Андрея Юрченко.

НАБУ закон САП Офис генерального прокурора Руслан Кравченко
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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