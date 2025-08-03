Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка з посади голови Рубіжанської МВА

Зеленський звільнив низку чиновників після викриттів НАБУ
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Глава держави вже підписав документи.
Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Офісу президента.
Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка
Глава держави 2 серпня підписав розпорядження щодо звільнення чиновників з посад.
Сергій Гайдай обіймав посаду очільника Луганської обласної військової адміністрації з 25 жовтня 2019 року до 7 березня 2023 року. Після звільнення він перейшов на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації в Закарпатській області.
Нагадаємо, що у суботу, 2 серпня, НАБУ та САП провели низку заходів щодо викриття корупційної схеми у закупівлі дронів та засобів РЕБ для ЗСУ.
Раніше голова МВС Ігор Клименко відреагував на скандал навколо корупційної схеми посадовців.
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