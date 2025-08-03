Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка з посади голови Рубіжанської МВА

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Глава держави вже підписав документи.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Офісу президента.

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Глава держави 2 серпня підписав розпорядження щодо звільнення чиновників з посад.

Розпорядження президента про звільнення Сергія Гайдая. Фото: скриншот

Розпорядження президента про звільнення Андрія Юрченка. Фото: скриншот

Сергій Гайдай обіймав посаду очільника Луганської обласної військової адміністрації з 25 жовтня 2019 року до 7 березня 2023 року. Після звільнення він перейшов на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації в Закарпатській області.

Нагадаємо, що у суботу, 2 серпня, НАБУ та САП провели низку заходів щодо викриття корупційної схеми у закупівлі дронів та засобів РЕБ для ЗСУ.

Раніше голова МВС Ігор Клименко відреагував на скандал навколо корупційної схеми посадовців.