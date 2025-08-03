Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, а Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской МВА

Зеленский уволил ряд чиновников после разоблачений НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая и главу Рубежанской МВА Андрея Юрченко. Глава государства уже подписал документы.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте Офиса президента.
Зеленский уволил Гайдая и Юрченко
Глава государства 2 августа подписал распоряжение об увольнении чиновников с должностей.
Сергей Гайдай занимал должность главы Луганской областной военной администрации с 25 октября 2019 года до 7 марта 2023 года. После увольнения он перешел на должность председателя Мукачевской районной государственной администрации в Закарпатской области.
Напомним, что в субботу, 2 августа, НАБУ и САП провели ряд мероприятий по разоблачению коррупционной схеме в закупке дронов и средств РЭБ для ВСУ.
Ранее глава МВД Игорь Клименко отреагировал на скандал вокруг коррупционной схемы чиновников.
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