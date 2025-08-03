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Зеленский уволил ряд чиновников после разоблачений НАБУ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 08:32
Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА, а Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской МВА
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая и главу Рубежанской МВА Андрея Юрченко. Глава государства уже подписал документы.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Офиса президента.

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Глава государства 2 августа подписал распоряжение об увольнении чиновников с должностей.

Зеленський звільнив Сергія Гайдая
Распоряжение президента об увольнении Сергея Гайдая. Фото: скриншот
Зеленський звільнив Андрія Юрченка
Распоряжение президента об увольнении Андрея Юрченко. Фото: скриншот

Сергей Гайдай занимал должность главы Луганской областной военной администрации с 25 октября 2019 года до 7 марта 2023 года. После увольнения он перешел на должность председателя Мукачевской районной государственной администрации в Закарпатской области.

Напомним, что в субботу, 2 августа, НАБУ и САП провели ряд мероприятий по разоблачению коррупционной схеме в закупке дронов и средств РЭБ для ВСУ.

Ранее глава МВД Игорь Клименко отреагировал на скандал вокруг коррупционной схемы чиновников.

Владимир Зеленский НАБУ увольнение расследование Сергей Гайдай
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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