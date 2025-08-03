Кривонос розповів, як НАБУ реагуватиме на загрози незалежності

Семен Кривонос. Фото: "Слово і діло"

Очільник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос пояснив план, якщо будуть нові загрози ліквідації незалежності. За його словами, орган буде збільшувати кількість гучних викриттів, аби заручитися довірою суспільства.

Про це Семен Кривонос розповів в інтервʼю ВВС Україна у неділю, 3 серпня.

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"План Б — це посилювати нашу ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів. Тоді суспільство буде більше нам довіряти. І захистить нас в будь-якій спробі знищити нашу незалежність. Я сподіваюся, що ми довіру суспільства завоюємо і виправдаємо його запит на справедливість. Нам дуже багато треба працювати. Я багато що зрозумів і почув під час цих подій. Нам є кого викривати і що викривати в сенсі корупції", — заявив Кривонос.

Крім того, він не виключив можливі нові спроби тиску на антикорупційні органи України. Кривонос переконаний, що випадки можуть продовжуватися.

За його словами, тиск завжди буде, оскільки НАБУ — це орган, який разом із САП розслідує топкорупцію.

"І тиск може бути і з боку влади, і олігархічних груп. Ми готові до цього. Брудна кампанія й замовні матеріали не припиняються — вони далі публікуються на анонімних телеграм-каналах", — зазначив він.

Кривонос зауважив, що НАБУ готове надати будь-яку інформацію для тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

"Є ще створена ТСК у Верховній Раді, яка розслідує начебто корупцію в правоохоронних органах. Але особливу увагу ця ТСК приділяє НАБУ. Вони активно збирають та направляють нам запити. Ми готові надавати будь-яку інформацію, приходити на ТСК, все пояснювати. Але я хочу сказати, що НАБУ ефективне. Це має знати українське суспільство", — додав директор НАБУ.

Нагадаємо, 3 серпня український лідер Володимир Зеленський звільнив декількох чиновників після викриттів НАБУ. Йдеться про голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая та очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.

Раніше Кривонос та глава САП Олександр Клименко доповіли Зеленському про викриття нардепа та посадовців на хабарях.