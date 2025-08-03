Кривонос рассказал, как НАБУ будет реагировать на угрозы независимости

Семен Кривонос. Фото: "Слово и дело"

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос объяснил план, если будут новые угрозы ликвидации независимости. По его словам, орган будет увеличивать количество громких разоблачений, чтобы заручиться доверием общества.

Об этом Семен Кривонос рассказал в интервью ВВС Украина в воскресенье, 3 августа.

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Работа НАБУ

"План Б — это усиливать нашу эффективность и увеличивать количество громких разоблачений. Тогда общество будет больше нам доверять. И защитит нас в любой попытке уничтожить нашу независимость. Я надеюсь, что мы доверие общества завоюем и оправдаем его запрос на справедливость. Нам очень много надо работать. Я многое понял и услышал во время этих событий. Нам есть кого разоблачать и что разоблачать в смысле коррупции", — заявил Кривонос.

Кроме того, он не исключил возможные новые попытки давления на антикоррупционные органы Украины. Кривонос убежден, что случаи могут продолжаться.

По его словам, давление всегда будет, поскольку НАБУ — это орган, который вместе с САП расследует топ-коррупцию.

"И давление может быть и со стороны власти, и олигархических групп. Мы готовы к этому. Грязная кампания и заказные материалы не прекращаются — они продолжают публиковаться на анонимных телеграм-каналах", — отметил он.

Кривонос отметил, что НАБУ готово предоставить любую информацию для временной специальной комиссии Верховной Рады.

"Есть еще созданная ВСК в Верховной Раде, которая расследует якобы коррупцию в правоохранительных органах. Но особое внимание эта ВСК уделяет НАБУ. Они активно собирают и направляют нам запросы. Мы готовы предоставлять любую информацию, приходить на ВСК, все объяснять. Но я хочу сказать, что НАБУ эффективное. Это должно знать украинское общество", — добавил директор НАБУ.

Напомним, 3 августа украинский лидер Владимир Зеленский уволил нескольких чиновников после разоблачений НАБУ. Речь идет о главе Мукачевской РГА Сергее Гайдае и главе Рубежанской ГВА Андрее Юрченко.

Ранее Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили Зеленскому о разоблачении нардепа и чиновников на взятках.