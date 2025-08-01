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Головна Новини дня Експосадовець МО розтратив 1 млрд грн на закупівлі їжі для ЗСУ

Експосадовець МО розтратив 1 млрд грн на закупівлі їжі для ЗСУ

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Дата публікації: 1 серпня 2025 12:20
Експосадовця Міноборони викрили на розтраті 1 мільярда гривень, призначених для ЗСУ
Фігурант та співробітник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Міністерства оборони. Він розтратив один мільярд гривень з бюджету, призначений на закупівлю їжі для Збройних сил.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у пʼятницю, 1 серпня.

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Розтрата коштів, призначених для ЗСУ

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння Міноборони викрили фігуранта, який розтратив кошти протягом березня-грудня 2022 року.

У матеріалах справи йдеться, що до незаконної діяльності причетний колишній глава одного з департаментів міністерства.

Розслідування встановило, що навесні 2022 року фігурант уклав договір з приватною компанією про закупівлю оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. Однак вартість продукції була завищена на 41%, а ціна на організацію постачання зросла на 221%.

"За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Судово-економічна експертиза встановила факти нецільового використання бюджетних коштів, призначених для потреб оборони.

Покарання для експосадовця Міноборони

Колишньому чиновнику МО оголосили підозру в розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Крім того, триває розслідування, аби притягнути до відповідальності всіх осіб, які причетні до злочину.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 липня БЕБ повідомило, що у Київській області було викрито схему заволодіння грошима з бюджету під час закупівлі дронів для війська.

Раніше співробітники СБУ затримали продавця дитячих візочків, який коригував масовані російські удари по Харкову.

СБУ Міноборони ЗСУ гроші Україна бюджет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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