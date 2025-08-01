Экс-чиновника Минобороны уличили в растрате 1 миллиарда гривен, предназначенных для ВСУ

Экс-чиновник МО растратил 1 млрд грн на закупке еды для ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Министерства обороны. Он растратил один миллиард гривен из бюджета, предназначенный на закупку еды для Вооруженных сил.
Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины в Telegram в пятницу, 1 августа.
Растрата средств, предназначенных для ВСУ
Военная контрразведка и следователи СБУ при содействии Минобороны разоблачили фигуранта, который растратил средства в течение марта-декабря 2022 года.
В материалах дела говорится, что к незаконной деятельности причастен бывший глава одного из департаментов министерства.
Расследование установило, что весной 2022 года фигурант заключил договор с частной компанией о закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для ВСУ. Однако стоимость продукции была завышена на 41%, а цена на организацию поставок выросла на 221%.
"По материалам дела, чиновник Минобороны не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
Судебно-экономическая экспертиза установила факты нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных для нужд обороны.
Наказание для экс-чиновника Минобороны
Бывшему чиновнику МО объявили подозрение в растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Кроме того, продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Напомним, 31 июля БЭБ сообщило, что в Киевской области была разоблачена схема завладения деньгами из бюджета при закупке дронов для войска.
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