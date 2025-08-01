Экс-чиновника Минобороны уличили в растрате 1 миллиарда гривен, предназначенных для ВСУ

Фигурант и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Министерства обороны. Он растратил один миллиард гривен из бюджета, предназначенный на закупку еды для Вооруженных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины в Telegram в пятницу, 1 августа.

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Растрата средств, предназначенных для ВСУ

Военная контрразведка и следователи СБУ при содействии Минобороны разоблачили фигуранта, который растратил средства в течение марта-декабря 2022 года.

В материалах дела говорится, что к незаконной деятельности причастен бывший глава одного из департаментов министерства.

Расследование установило, что весной 2022 года фигурант заключил договор с частной компанией о закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставке для ВСУ. Однако стоимость продукции была завышена на 41%, а цена на организацию поставок выросла на 221%.

"По материалам дела, чиновник Минобороны не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Судебно-экономическая экспертиза установила факты нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных для нужд обороны.

Наказание для экс-чиновника Минобороны

Бывшему чиновнику МО объявили подозрение в растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 31 июля БЭБ сообщило, что в Киевской области была разоблачена схема завладения деньгами из бюджета при закупке дронов для войска.

Ранее сотрудники СБУ задержали продавца детских колясок, который корректировал массированные российские удары по Харькову.