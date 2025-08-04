СБУ затримали агента РФ у лавах Міноборони — що відомо

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зрадником виявився мобілізований боєць бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міністерства оборони.

Про це 4 серпня повідомили у пресслужбі СБУ.

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Військовослужбовця затримали просто на полігоні на Дніпропетровщині ще під час загальновійськової підготовки.

За даними слідства, російські спецслужби вийшли на фігуранта через його проросійські висловлювання у соціальних мережах та завербували одразу після призову.

Основним завданням "крота" було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони на Дніпропетровщині. СБУ задокументувала, що агент передав ГРУ геолокації частини, де проходив підготовку, а згодом почав збирати координати інших підрозділів у регіоні. Розвіддані передавались через месенджер у вигляді позначок на Google-картах із детальними описами потенційних цілей.

Затримання підозрюваного СБУ. Фото: СБУ

Під час обшуку у підозрюваного було вилучено мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності. Також були вжиті заходи для убезпечення українських підрозділів у зоні ризику.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Суд вже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, суд покарав агентку ФСБ, яка корегувала удари ворога по Одещині.

А також Служба безпеки викрила експосадовця Міністерства оборони на розкраданні бюджету.