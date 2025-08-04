СБУ задержали агента РФ в рядах Минобороны — что известно

СБУ задержала "крота" РФ в рядах Минобороны — что известно
Служба безопасности Украины(СБУ) задержала агента российской военной разведки (ГРУ). Предателем оказался мобилизованный боец боевой бригады Государственной специальной транспортной службы Министерства обороны.
Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ задержала "крота" в Госспецтрансслужбе Минобороны
Военнослужащего задержали прямо на полигоне на Днепропетровщине еще во время общевойсковой подготовки.
По данным следствия, российские спецслужбы вышли на фигуранта из-за его пророссийских высказываний в социальных сетях и завербовали сразу после призыва.
Основной задачей "крота" была корректировка воздушных атак РФ по Силам обороны на Днепропетровщине. СБУ задокументировала, что агент передал ГРУ геолокации части, где проходил подготовку, а затем начал собирать координаты других подразделений в регионе. Разведданные передавались через мессенджер в виде отметок на Google-картах с подробными описаниями потенциальных целей.
Во время обыска у подозреваемого был изъят мобильный телефон с доказательствами шпионской деятельности. Также были приняты меры для обеспечения безопасности украинских подразделений в зоне риска.
Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.
Напомним, суд наказал агента ФСБ, которая корректировала удары врага по Одесской области.
А также Служба безопасности разоблачила экс-чиновника Министерства обороны на хищении бюджета.
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