СБУ викрила посадовця НАБУ у торгівлі з Росією: нові докази

Служба безпеки України оприлюднила нові матеріали у справі високопосадовця Національного антикорупційного бюро України, якого разом із його батьком підозрюють у торгівлі з Росією під час повномасштабної війни. За даними слідства, йдеться про незаконний продаж технічної коноплі, яку вирощували на Житомирщині та планували реалізувати в Дагестані.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Працівник НАБУ збирався продавати в Росію коноплю

Уже раніше СБУ опублікувала аудіозапис, де чиновник НАБУ обговорює умови поставок і пропонує надіслати покупцям комерційну пропозицію. Висновки лінгвістичної експертизи підтвердили, що мова на записі йшла саме про домовленості з представниками Російської Федерації.

Нині оприлюднені також докази листування його батька з агропідприємством у Дагестані, знайдені у телефоні підозрюваного.

У цих повідомленнях представники компанії підтверджували отримання комерційної пропозиції, просили якнайшвидше надати сертифікати якості й наголошували на терміновості через закінчення дії російської держпрограми з компенсації витрат на вирощування конопель.

Також у знайденому листуванні згадується ім’я відправника пропозиції, яке збігається з даними співробітника НАБУ.

Слідство стверджує, що саме посадовець був організатором бізнес-схеми: він налагоджував контакти з потенційними партнерами з Росії і шукав інвесторів. Його батько виконував роль посередника, контролював аграрні процеси та передавав доручення сина. Додатково встановлено, що у 2023 році він особисто їздив до Росії та підтримував зв’язки з мешканцями Дагестану.

Посадовець НАБУ тісно контактував із нардепом-втікачем із забороненої партії

Матеріали провадження також свідчать про контакти батька фігуранта з народним депутатом-втікачем від ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними слідчих, має зв’язки зі спецслужбами Росії та навіть певний вплив на Антикорупційне бюро України.

У листуванні вони навіть домовлялися про зустріч у ЄС, а в одному з повідомлень Христенко просив допомогти встановити контакт із сином співрозмовника, використовуючи для конспірації лише першу літеру його імені.

Крім того, задокументовано переговори з представниками окупаційної адміністрації Горлівки щодо переоформлення зброї відповідно до так званого законодавства "ДНР".

Фігурантам вже повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Вони перебувають під вартою, а розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ окремо наголосила, що справа стосується лише конкретного посадовця та його родини й не має стосунку до роботи НАБУ як інституції. Служба підкреслює необхідність послідовного очищення державних органів від проросійського впливу й збереження їхньої незалежності.

Нагадаємо, на початку серпня НАБУ викрило на корупції депутата, який займався закупівлями РЕБ та дронів для Збройних сил України.

Також НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Мін'юсті.