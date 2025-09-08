Відео
"Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі

"Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:52
СБУ викрила агента Росії у НАБУ який понад 10 років передавав секретні дані
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України розкрила нові подробиці у справі про ворожу агентурну мережу, до якої входив співробітник Національного антикорупційного бюро. Йдеться про працівника центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2" та був затриманий у липні цього року. Слідство встановило, що він діяв не самостійно, а входив до великої мережі агентів, яку ще з 2009 року формував офіцер ФСБ Ігор Єгоров.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ

Читайте також:

СБУ викрила нові деталі про роботу шпигуна в НАБУ, який роками передавав секретні дані Росії 

За даними СБУ, Єгоров користувався міжвідомчими контактами між українськими та російськими спецслужбами, щоб налагодити вербування. Першим відомим його агентом став генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, затриманий у 2020 році.

За завданням російської сторони він готував теракти, планував вбивство одного з відомих українських добровольців та збирав розвідувальні дані про секретні операції у зоні АТО. За ці злочини Шайтанов уже засуджений до 12 років ув’язнення.

null
Схема співробітництва шпигунів у лавах НАБУ. Фото: СБУ

Після цього СБУ змогла встановити ще одного агента — Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Віктора Януковича. У лютому 2014 року він допоміг президенту-втікачу залишити територію України. Втім сам Дмитро Іванцов вирішив залишитися у Криму та приєднався до окупаційних структур. Нині Іванцов переховується на півострові, перебуває у статусі резидента ФСБ та координує діяльність інших агентів на території України.

  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 2
    Листування. Фото: СБУ
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 3
    Переписка. Фото: СБУ
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 4
    Фрагменти діалогу між агентами. Фото: СБУ
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 5
    Доказова база. Фото: СБУ
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 6
    Доказова база проти шпинуів. Фото: СБУ
1 / 5
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 7
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 8
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 9
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 10
  • "Кріт" у НАБУ понад десять років передавав дані Росії — деталі - фото 11

У 2024 році спецслужби викрили ще одного учасника цієї мережі — військовослужбовця Національної гвардії. Він протягом кількох років передавав Іванцову відомості про українських військових та цивільних, у тому числі дані щодо активістів, військовополонених і наслідків ворожих обстрілів.

Останнім фігурантом, викритим у липні, виявився вже діючий співробітник НАБУ, який раніше був співробітником Міністерства внутрішніх справ. 

Слідство з’ясувало, що він був завербований ще у 2012 році й продовжив співпрацювати з ФСБ й після агресії РФ у 2014 році. Його контакти з кураторами підтверджуються листуванням, яке було відновлено одразу після проведення фейкового "референдуму" у Криму.

"За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича", — повідомили в СБУ. 

Йдеться про установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні операції й спеціальні інформаційні атаки. Для збору таких відомостей агент використовував доступ до закритих баз даних українських правоохоронних органів.

Під час спецоперації у нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він підтримував зв’язок із російськими кураторами. Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та несанкціонованому доступі до комп’ютерних систем (ч. 3 ст. 362 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до 15 років позбавлення волі.

"Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", — зазначили в СБУ. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала нардепа від забороненої в Україні партії, якого підозрюють у державній зраді. 

Також кілька днів тому Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що СБУ нібито "безпідставно" готує нову хвилю підозр працівникам НАБУ.

СБУ НАБУ шпигунство Україна ФСБ Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
