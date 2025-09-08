СБУ викрила агента Росії у НАБУ який понад 10 років передавав секретні дані

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України розкрила нові подробиці у справі про ворожу агентурну мережу, до якої входив співробітник Національного антикорупційного бюро. Йдеться про працівника центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2" та був затриманий у липні цього року. Слідство встановило, що він діяв не самостійно, а входив до великої мережі агентів, яку ще з 2009 року формував офіцер ФСБ Ігор Єгоров.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, Єгоров користувався міжвідомчими контактами між українськими та російськими спецслужбами, щоб налагодити вербування. Першим відомим його агентом став генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, затриманий у 2020 році.

За завданням російської сторони він готував теракти, планував вбивство одного з відомих українських добровольців та збирав розвідувальні дані про секретні операції у зоні АТО. За ці злочини Шайтанов уже засуджений до 12 років ув’язнення.

Схема співробітництва шпигунів у лавах НАБУ. Фото: СБУ

Після цього СБУ змогла встановити ще одного агента — Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Віктора Януковича. У лютому 2014 року він допоміг президенту-втікачу залишити територію України. Втім сам Дмитро Іванцов вирішив залишитися у Криму та приєднався до окупаційних структур. Нині Іванцов переховується на півострові, перебуває у статусі резидента ФСБ та координує діяльність інших агентів на території України.

Листування. Фото: СБУ

Переписка. Фото: СБУ

Фрагменти діалогу між агентами. Фото: СБУ

Доказова база. Фото: СБУ

Доказова база проти шпинуів. Фото: СБУ 1 / 5









У 2024 році спецслужби викрили ще одного учасника цієї мережі — військовослужбовця Національної гвардії. Він протягом кількох років передавав Іванцову відомості про українських військових та цивільних, у тому числі дані щодо активістів, військовополонених і наслідків ворожих обстрілів.

Останнім фігурантом, викритим у липні, виявився вже діючий співробітник НАБУ, який раніше був співробітником Міністерства внутрішніх справ.

Слідство з’ясувало, що він був завербований ще у 2012 році й продовжив співпрацювати з ФСБ й після агресії РФ у 2014 році. Його контакти з кураторами підтверджуються листуванням, яке було відновлено одразу після проведення фейкового "референдуму" у Криму.

"За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича", — повідомили в СБУ.

Йдеться про установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні операції й спеціальні інформаційні атаки. Для збору таких відомостей агент використовував доступ до закритих баз даних українських правоохоронних органів.

Під час спецоперації у нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, за допомогою яких він підтримував зв’язок із російськими кураторами. Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та несанкціонованому доступі до комп’ютерних систем (ч. 3 ст. 362 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до 15 років позбавлення волі.

"Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала нардепа від забороненої в Україні партії, якого підозрюють у державній зраді.

Також кілька днів тому Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що СБУ нібито "безпідставно" готує нову хвилю підозр працівникам НАБУ.