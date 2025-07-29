Сергей Филимонов — РФ хотела ликвидировать командира Волков да Винчи

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Федеральная служба безопасности России хотела ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Вовки Да Винчи" Сергея Филимонова. Для этого россияне завербовали жителя Днепропетровской области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины 29 июля.

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Что известно о деле

В СБУ рассказали, что ФСБ готовила покушение на Филимонова и для воплощения своих планов спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы в Службе безопасности Украины.

"Агентурные операции "под чужим флагом" — это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины", — говорится в сообщении.

По данным украинских спецназовцев, участник АТО из Каменского попал на такой "крючок" россиян и был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на Россию, а не украинского военного командира.

Следствие установило, что мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница российской спецслужбы, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле.

С целью усиления психологического давления представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" со Службой в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

Анкета, которую получил завербованный. Фото: СБУ

"Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов — даже ценой собственной жизни", — рассказали в СБУ.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Сергея Филимонова.

При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как "предателя", якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит.

Завербованный регулярно присылал куратору фотоотчеты о визуальном наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного. Впоследствии куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.

Оружие и документы, которые получил подозреваемый. Фото: СБУ

Однако СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу с оружием. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором из ФСБ.

Какое наказание грозит мужчине

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В то же время в СБУ отметили, что они не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Напомним, харьковчанка совершала поджоги по заказу РФ. Суд ее наказал длительным заключением.

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