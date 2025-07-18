Росіяни та колаборанти намагаються отримати компенсацію єВідновлення — Шуляк

Зруйноване житло. Фото: Новини.LIVE

Громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, можуть відмовити у компенсації, навіть якщо це підтвердила відповідна комісія і воно внесене до Державного реєстру речових прав. Це стосується випадків, коли власник добровільно співпрацював з окупантами або є громадянином РФ.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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Шуляк зазначила, що такі особи не мають жодного шансу отримати виплати. Навіть якщо їхнє житло зруйновано вщент, вони навіть не можуть подати заяву про компенсацію.

"З точки зору отримання компенсації за житло — це питання зовсім не делікатне. Тут однозначна відповідь: такі люди нічого не будуть отримувати від держави Україна. Ні в межах програми єВідновлення, ні в межах інших компенсаційних механізмів", — звернула увагу політик.

За словами Шуляк, закон чітко забороняє виплати за програмою єВідновлення тим, хто співпрацював з окупантами або діяв проти України. Такі особи навіть не можуть подавати заяви.

На практиці, як розповіла нардепка, подібні випадки вже траплялися — наприклад, на Харківщині комісії відхиляли заявки від людей, які виїхали на тимчасово окуповані території, але претендували на компенсацію за житло в Україні.

"Комісії при органах місцевого самоврядування, особливо в сільській місцевості, чітко знають, де хто перебуває. І навіть коли приходили такі заяви, комісії їх блокували, бо знали: людина перебуває на території ворожої держави. Такі заяви просто йшли в смітник", — розповіла народна депутатка.

Шуляк також підкреслила, що власники житла з громадянством РФ автоматично втрачають право на компенсацію, навіть якщо частина нерухомості належить українцю.

"Незалежно від того, хто саме користувався житлом, чи в кого там частка — якщо співвласник є громадянином Росії, то компенсація не надається. Це принципова позиція", — наголосила нардепка.

Компенсація надається виключно громадянам України, які офіційно є власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, не мають судимостей за держзраду або колабораціонізм, не співпрацювали з окупантами, а також якщо їхня нерухомість зареєстрована у Держреєстрі речових прав.

До того ж перевіряють судимість заявника, що може дещо сповільнювати процедуру, однак це важливо для запобігання шахрайству.

Крім цього, нардепка пояснила, що громадянам можуть відмовляти й з інших причин. Зокрема, через:

надання неправдивої інформації про ступінь пошкодження житла;

відсутність нерухомості в Держреєстрі речових прав;

у випадках, коли йдеться про місця спільного користування, наприклад спільні простори в багатоповерхівках.

За словами Шуляк, ще один доволі поширений варіант відмови, коли сам заявник відмовляється від компенсації в очікуванні запуску наступних етапів програми. Наприклад, якщо зруйноване житло розташоване на тимчасово окупованих територіях.

"Уряд і досі не розширив єВідновлення для житла, розташованого на ТОТ. Для цього необхідно було ухвалити відповідне рішення у вигляді конкретної постанови. Запит на запуск цього етапу програми колосальний, але, попри наші численні рекомендації, уряд зволікає. Втім, маю надію, що незабаром це може статися, оскільки нещодавно з Банком розвитку Ради Європи було підписано угоду про виділення 80 млн євро для запуску механізму компенсацій людям із тимчасово окупованих територій", — зауважила Шуляк.

Раніше стало відомо, що на Київщині посадовці привласнили майже 5 млн гривень на відбудову зруйнованого житла.

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