Россияне и коллаборационисты пытаются получить компенсацию єВідновлення — Шуляк

Разрушенное жилье. Фото: Новини.LIVE

Гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, могут отказать в компенсации, даже если это подтвердила соответствующая комиссия и оно внесено в Государственный реестр имущественных прав. Это касается случаев, когда владелец добровольно сотрудничал с оккупантами или является гражданином РФ.

Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Шуляк отметила, что такие лица не имеют никакого шанса получить выплаты. Даже если их жилье разрушено до основания, они даже не могут подать заявление о компенсации.

"С точки зрения получения компенсации за жилье — это вопрос совсем не деликатный. Здесь однозначный ответ: такие люди ничего не будут получать от государства Украина. Ни в рамках программы єВідновлення, ни в рамках других компенсационных механизмов", — обратила внимание политик.

По словам Шуляк, закон четко запрещает выплаты по программе єВідновлення тем, кто сотрудничал с оккупантами или действовал против Украины. Такие лица даже не могут подавать заявления.

На практике, как рассказала нардеп, подобные случаи уже были — например, в Харьковской области комиссии отклоняли заявки от людей, которые выехали на временно оккупированные территории, но претендовали на компенсацию за жилье в Украине.

"Комиссии при органах местного самоуправления, особенно в сельской местности, четко знают, где кто находится. И даже когда приходили такие заявления, комиссии их блокировали, потому что знали: человек находится на территории враждебного государства. Такие заявления просто шли в мусорку", — рассказала народный депутат.

Шуляк также подчеркнула, что владельцы жилья с гражданством РФ автоматически теряют право на компенсацию, даже если часть недвижимости принадлежит украинцу.

"Независимо от того, кто именно пользовался жильем, или у кого там доля — если совладелец является гражданином России, то компенсация не предоставляется. Это принципиальная позиция", — подчеркнула нардеп.

Компенсация предоставляется исключительно гражданам Украины, которые официально являются владельцами поврежденного или разрушенного жилья, не имеют судимостей за госизмену или коллаборационизм, не сотрудничали с оккупантами, а также если их недвижимость зарегистрирована в Госреестре прав.

К тому же, проверяют судимость заявителя, что может несколько замедлять процедуру, однако это важно для предотвращения мошенничества.

Кроме этого, нардеп объяснила, что гражданам могут отказывать и по другим причинам. В частности, из-за:

предоставления недостоверной информации о степени повреждения жилья;

отсутствия недвижимости в Госреестре имущественных прав;

в случаях, когда речь идет о местах общего пользования, например, общие пространства в многоэтажках.

По словам Шуляк, еще один довольно распространенный вариант отказа, когда сам заявитель отказывается от компенсации в ожидании запуска следующих этапов программы. Например, если разрушенное жилье находится на временно оккупированных территориях.

"Правительство до сих пор не расширило еВідновлення для жилья, расположенного на ВОТ. Для этого необходимо было принять соответствующее решение в виде конкретного постановления. Запрос на запуск этого этапа программы колоссальный, но, несмотря на наши многочисленные рекомендации, правительство медлит. Впрочем, надеюсь, что вскоре это может произойти, поскольку недавно с Банком развития Совета Европы было подписано соглашение о выделении 80 млн евро для запуска механизма компенсаций людям с временно оккупированных территорий", — отметила Шуляк.

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