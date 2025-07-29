Сергій Філімонов — РФ хотіла ліквідувати командира Вовків да Вінчі

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Федеральна служба безпеки Росії хотіла ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Для цього росіяни завербували жителя Дніпропетровської області.

Про це повідомила Служба безпеки України 29 липня.

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В СБУ розповіли, що ФСБ готувала замах на Філімонова і для втілення своїх планів спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи в Службі безпеки України.

"Агентурні операції "під чужим прапором" — це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України", — йдеться у повідомленні.

За даними українських спецпризначенців, учасник АТО з Кам'янського потрапив на такий "гачок" росіян і був впевнений, що за доручення СБУ має знешкодити коригувальника, який працює на Росію, а не українського військового командира.

Слідство встановило, що чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

З метою посилення психологічного тиску представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

Анкета, яку отримав завербований. Фото: СБУ

"Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів — навіть ціною власного життя", — розповіли в СБУ.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового. Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Зброя та документи, які отримав підозрюваний. Фото: СБУ

Однак СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі зброєю. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

Яке покарання загрожує чоловіку

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Водночас у СБУ наголосили, що вони не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України.

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