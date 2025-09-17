Відео
Головна Новини дня Агенти ФСБ знімали роботу ППО через камери в багатоповерхівках

Агенти ФСБ знімали роботу ППО через камери в багатоповерхівках

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:39
ФСБ стежило за військовими об'єктами на Київщині та Чернігівщині
Затримане подружжя. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала агентурну пару, яка діяла в інтересах російських спецслужб і намагалася коригувати повітряні удари по Києву. Зловмисники встановлювали приховані 4G-камери у багатоповерхівках, щоб передавати окупантам відео в режимі онлайн та допомагати визначати позиції української ППО.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Читайте також:

Подружжя погодилось працювати шпигунами на Росію заради заробітку

За даними слідства, 22-річний чоловік із Полтави та його 19-річна дружина шукали підробіток через Telegram-канали, після чого погодилися співпрацювати з російською спецслужбою.

null
Виявлені пристрої. Фото: СБУ

Отримавши інструкції та гроші, вони орендували квартири на верхніх поверхах у Київській і Чернігівській областях неподалік військових об'єктів, де встановлювали відеотехніку. Окрім житлових будинків, агенти облаштовували камери поблизу вузлових станцій Укрзалізниці та вздовж магістральних колій, щоб збирати інформацію про пересування військових і роботу критичної інфраструктури.

null
Камера спостереження. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ завчасно встановила їхню діяльність та знищила техніку для спостереження на об'єктах.

"На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта", — повідомили у відомстві. 

Фігурантам уже оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ арештувала чоловіка за організацію теракту у  Коростишеві 14 вересня.

Також в Києві нещодавно оголосили вирок чоловіку, який передавав російським спецслужбам координати ППО у столиці. 

СБУ шпигунство Київська область Чернігівська область ФСБ ППО
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
