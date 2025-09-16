Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині

СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:13
СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині
Затримання фігуранта. Фото: сБУ

У Житомирській області контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента РФ. У неділю, 14 вересня, він організував теракт у Коростишеві. Під час події загинув 34-річний місцевий житель.

Про це повідомляє СБУ у вівторок, 16 вересня.


СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За інформацією правоохоронців, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира, якого завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Фігурант шукав гроші на "дозу", а натомість отримав пропозицію "швидкого заробітку" за підготовку теракту.

Щоб конспіруватися, чоловік орендував квартиру в обласному центрі, придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою та спорядив його мобільним телефоном для дистанційного підриву. Вибухівку він замаскував під вогнегасник та заклав у схованку, закинувши її сміттям, а координати надіслав куратору. Крім того, агент встановив камеру з віддаленим доступом, щоб рашисти могли стежити за жертвою та активувати СВП у потрібний момент.

Фігуранта затримали менш ніж за 8 годин після теракту. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів із російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині - фото 2
Докази на місці подій. Фото: СБУ

Нагадаємо, чоловік із Сімферополя працював кореспондентом пропагандистського ресурсу під час окупації Херсона. Суд заочно призначив йому покарання.

Також стало відомо, що РФ планувала вбивство командира Вовків да Вінчі. Для цього росіяни завербували жителя Дніпропетровської області.

СБУ теракт поліція розслідування сбу
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
