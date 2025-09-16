СБУ затримала агента РФ після смертельного теракту на Житомирщині

Затримання фігуранта. Фото: сБУ

У Житомирській області контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента РФ. У неділю, 14 вересня, він організував теракт у Коростишеві. Під час події загинув 34-річний місцевий житель.

Про це повідомляє СБУ у вівторок, 16 вересня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За інформацією правоохоронців, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира, якого завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Фігурант шукав гроші на "дозу", а натомість отримав пропозицію "швидкого заробітку" за підготовку теракту.

Щоб конспіруватися, чоловік орендував квартиру в обласному центрі, придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою та спорядив його мобільним телефоном для дистанційного підриву. Вибухівку він замаскував під вогнегасник та заклав у схованку, закинувши її сміттям, а координати надіслав куратору. Крім того, агент встановив камеру з віддаленим доступом, щоб рашисти могли стежити за жертвою та активувати СВП у потрібний момент.

Фігуранта затримали менш ніж за 8 годин після теракту. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів із російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Докази на місці подій. Фото: СБУ

