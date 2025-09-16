Видео
СБУ задержала агента РФ после смертельного теракта на Житомирщине

СБУ задержала агента РФ после смертельного теракта на Житомирщине

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 15:13
СБУ задержала агента РФ после смертельного теракта на Житомирщине
Задержание фигуранта. Фото: сБУ

В Житомирской области контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента РФ. В воскресенье, 14 сентября, он организовал теракт в Коростышеве. Во время происшествия погиб 34-летний местный житель.

Об этом сообщает СБУ во вторник, 16 сентября.

СБУ задержала агента РФ после смертельного теракта на Житомирщине - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По информации правоохранителей, исполнителем преступления оказался 31-летний наркозависимый житель Житомира, которого завербовали российские спецслужбы через Телеграмм-каналы. Фигурант искал деньги на "дозу", а взамен получил предложение "быстрого заработка" за подготовку теракта.

Чтобы конспирироваться, мужчина арендовал квартиру в областном центре, приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и снарядил его мобильным телефоном для дистанционного подрыва. Взрывчатку он замаскировал под огнетушитель и заложил в тайник, забросав его мусором, а координаты прислал куратору. Кроме того, агент установил камеру с удаленным доступом, чтобы рашисты могли следить за жертвой и активировать СВП в нужный момент.

Фигуранта задержали менее чем через 8 часов после теракта. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами контактов с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, приведший к гибели человека. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента РФ после смертельного теракта на Житомирщине - фото 2
Доказательства на месте событий. Фото: СБУ

Напомним, мужчина из Симферополя работал корреспондентом пропагандистского ресурса во время оккупации Херсона. Суд заочно назначил ему наказание.

Также стало известно, что РФ планировала убийство командира Волков да Винчи. Для этого россияне завербовали жителя Днепропетровской области.

СБУ теракт полиция расследование сбу
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
