ФСБ следило за военными объектами в Киевской и Черниговской областях

Агенты ФСБ снимали работу ПВО через камеры в многоэтажках
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентурную пару, которая действовала в интересах российских спецслужб и пыталась корректировать воздушные удары по Киеву. Злоумышленники устанавливали скрытые 4G-камеры в многоэтажках, чтобы передавать оккупантам видео в режиме онлайн и помогать определять позиции украинской ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Супруги согласились работать шпионами на Россию ради заработка
По данным следствия, 22-летний мужчина из Полтавы и его 19-летняя жена искали подработку через Telegram-каналы, после чего согласились сотрудничать с российской спецслужбой.
Получив инструкции и деньги, они арендовали квартиры на верхних этажах в Киевской и Черниговской областях неподалеку от военных объектов, где устанавливали видеотехнику. Кроме жилых домов, агенты обустраивали камеры вблизи узловых станций Укрзализныци и вдоль магистральных путей, чтобы собирать информацию о передвижении военных и работе критической инфраструктуры.
Контрразведка СБУ заблаговременно установила их деятельность и уничтожила технику для наблюдения на объектах.
"На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта", — сообщили в ведомстве.
Фигурантам уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ арестовала мужчину за организацию теракта в Коростышеве 14 сентября.
Также в Киеве недавно объявили приговор мужчине, который передавал российским спецслужбам координаты ПВО в столице.
