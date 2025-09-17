ФСБ следило за военными объектами в Киевской и Черниговской областях

Задержанные супруги. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентурную пару, которая действовала в интересах российских спецслужб и пыталась корректировать воздушные удары по Киеву. Злоумышленники устанавливали скрытые 4G-камеры в многоэтажках, чтобы передавать оккупантам видео в режиме онлайн и помогать определять позиции украинской ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Супруги согласились работать шпионами на Россию ради заработка

По данным следствия, 22-летний мужчина из Полтавы и его 19-летняя жена искали подработку через Telegram-каналы, после чего согласились сотрудничать с российской спецслужбой.

Обнаруженные устройства. Фото: СБУ

Получив инструкции и деньги, они арендовали квартиры на верхних этажах в Киевской и Черниговской областях неподалеку от военных объектов, где устанавливали видеотехнику. Кроме жилых домов, агенты обустраивали камеры вблизи узловых станций Укрзализныци и вдоль магистральных путей, чтобы собирать информацию о передвижении военных и работе критической инфраструктуры.

Камера наблюдения. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ заблаговременно установила их деятельность и уничтожила технику для наблюдения на объектах.

"На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта", — сообщили в ведомстве.

Фигурантам уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

