В Хмельницком агент ФСБ корректировал удары по аэродромам и подстанциям

Следственные действия контрразведки СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

В Хмельницком Служба безопасности Украины обнаружила и задержала агента российской спецслужбы, который корректировал ракетные удары по военным объектам и критической инфраструктуре на западе государства. По данным контрразведки, исполнителем оказался 31-летний местный житель без работы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснило следствие, мужчину завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрых заработков. К нему одновременно были "прикреплены" двое кураторов из ФСБ: один требовал искать и сдавать геолокации аэродромов ВСУ, а другой - координаты опорных электроподстанций для дальнейших атак, чтобы в регионе возникли проблемы с энергоснабжением.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Кроме этого, фигурант собирал данные о муниципальных учреждениях и подразделениях Нацполиции. Также он пытался идентифицировать частные авто правоохранителей для потенциальных диверсий. Шпиона задержали "на горячем" прямо во время видеосъемки местной электроподстанции.

Переписка мужчины. Фото: СБУ

Также у него на месте изъяли смартфон, где были доказательствами переписки с российскими кураторами, а также фото и видео объектов, которые он готовился передать им.

Переписка мужчины с российскими кураторами. Фото: СБУ

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киевской области разоблачили российских агентов, которые передавали украинские SIM-карты для ударных дронов.

Также СБУ разоблачила супругов, которые устанавливали видеокамеры для слежения за работой ПВО.