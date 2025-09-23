У Хмельницькому агент ФСБ коригував удари по аеродромах і підстанціях

Слідчі дії контррозвідки СБУ. Фото: Служба безпеки України

У Хмельницькому Служба безпеки України виявила та затримала агента російської спецслужби, який коригував ракетно-дронові удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі на заході держави. За даними контррозвідки, виконавцем виявився 31-річний місцевий житель без роботи.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловік погодився шпигувати на користь Росії заради грошей

Як з'ясувало слідство, чоловіка завербували через Telegram-канали із пропозиціями швидких заробітків. До нього одночасно були "прикріплені" двоє кураторів з ФСБ: один вимагав шукати і здавати геолокації аеродромів ЗСУ, а інший — координати опорних електропідстанцій для подальших атак, щоб в регіоні виникли проблеми з енергопостачанням.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Окрім цього, фігурант збирав дані про муніципальні установи та підрозділи Нацполіції. Також він намагався ідентифікувати приватні авто правоохоронців для потенційних диверсій. Шпигуна затримали "на гарячому" прямо під час відеозйомки місцевої електропідстанції.

Листування чоловіка. Фото: СБУ

Також у нього на місці вилучили смартфон, де були доказами листування з російськими кураторами, а також фото та відео об’єктів, які він готувався передати їм.

Листування чоловіка із російськими кураторами. Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

