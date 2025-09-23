Відео
Головна Новини дня В Хмельницькому викрили шпигуна ФСБ, який коригував атаки

В Хмельницькому викрили шпигуна ФСБ, який коригував атаки

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:55
У Хмельницькому агент ФСБ коригував удари по аеродромах і підстанціях
Слідчі дії контррозвідки СБУ. Фото: Служба безпеки України

У Хмельницькому Служба безпеки України виявила та затримала агента російської спецслужби, який коригував ракетно-дронові удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі на заході держави. За даними контррозвідки, виконавцем виявився 31-річний місцевий житель без роботи.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ

Читайте також:

Чоловік погодився шпигувати на користь Росії заради грошей

Як з'ясувало слідство, чоловіка завербували через Telegram-канали із пропозиціями швидких заробітків. До нього одночасно були "прикріплені" двоє кураторів з ФСБ: один вимагав шукати і здавати геолокації аеродромів ЗСУ, а інший — координати опорних електропідстанцій для подальших атак, щоб в регіоні виникли проблеми з енергопостачанням.

null
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Окрім цього, фігурант збирав дані про муніципальні установи та підрозділи Нацполіції. Також він намагався ідентифікувати приватні авто правоохоронців для потенційних диверсій. Шпигуна затримали "на гарячому" прямо під час відеозйомки місцевої електропідстанції.

null
Листування чоловіка. Фото: СБУ

Також у нього на місці вилучили смартфон, де були доказами листування з російськими кураторами, а також фото та відео об’єктів, які він готувався передати їм.

null
Листування чоловіка із російськими кураторами. Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно в Київській області викрили російських агентів, які передавали українські SIM-картки для ударних дронів.

Також СБУ викрила подружжя, які встановлювали відеокамери для стеження за роботою ППО.

СБУ шпигунство Хмельницький ФСБ Хмельницька область енергосистема
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
