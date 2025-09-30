Видео
Чиновник МИД продавал паспорта гражданам России в ЕС

Чиновник МИД продавал паспорта гражданам России в ЕС

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 10:52
В МИД разоблачили советника, оформлявшего паспорта РФ-гражданам
Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при поддержке МИД разоблачили преступную схему, связанную с незаконной "легализацией" граждан России на территории Европейского Союза. Оказалось, что советник, который работал в одном из департаментов Министерства иностранных дел, помогал россиянам в выдаче украинских паспортов для выезда в европейские страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Чиновник МИД помогал россиянам легализоваться в ЕС

Следствие установило, что подозреваемый за деньги помогал россиянам получать украинские документы. В то время он занимал должность второго секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в одной из европейских стран.

Он получал "запросы" от граждан страны-агрессора относительно способов, как беспрепятственно въезжать на территорию ЕС и легализоваться там.

Поэтому чиновник выдавал россиянам украинское гражданство и загранпаспорта. Чтобы найти "клиентов", чиновник МИД пользовался услугами посредников, которые в свою очередь работали на территории ЕС и общались с заинтересованными в легализации россиянами.

"Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности. Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения)", — сообщили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ проводила следственные действия в отношении бывших детективов НАБУ.

Несколько дней назад также СБУ провела обыски в Укрзализныце.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
