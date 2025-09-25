СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов бюро НАБУ

Здание НАБУ. Фото: Украинское Радио

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении работников бюро. Речь идет о бывших детективах НАБУ, которые сейчас работают в "Укрзализныце".

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Реклама

Читайте также:

В НАБУ заявили о следственных действиях против СБУ

"Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", — заявили в ведомстве.

Заявление НАБУ. Фото: скриншот

В НАБУ отметили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

Напомним, ранее глава НАБУ Семен Кривонос заявлял, что против бюро устроили информационную атаку для дискредитации авторитета.

Также Семен Кривонос ответил, есть ли между НАБУ и СБУ конфликт.