Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Новости дня СБУ проводит расследование в отношении экс-детективов НАБУ — бюро

СБУ проводит расследование в отношении экс-детективов НАБУ — бюро

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:56
СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов бюро НАБУ
Здание НАБУ. Фото: Украинское Радио

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении работников бюро. Речь идет о бывших детективах НАБУ, которые сейчас работают в "Укрзализныце".

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Реклама
Читайте также:

В НАБУ заявили о следственных действиях против СБУ

"Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", — заявили в ведомстве.

null
Заявление НАБУ. Фото: скриншот

В НАБУ отметили, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

Напомним, ранее глава НАБУ Семен Кривонос заявлял, что против бюро устроили информационную атаку для дискредитации авторитета.

Также Семен Кривонос ответил, есть ли между НАБУ и СБУ конфликт.

СБУ НАБУ обыски Украина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации