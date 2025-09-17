Есть ли конфликт между НАБУ и САП - объяснение Кривоноса

Семен Кривонос. Фото: Zn.ua

Конфликта между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Службой безопасности Украины нет. Ведь это противоречит интересам государства.

Такое заявление сделал руководитель НАБУ Семен Кривонос в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Заявление Кривоноса

"Между НАБУ и САП не может быть никаких конфликтов, потому что это точно не выгодно Украине", — уверяет глава НАБУ.

По словам Кривоноса, НАБУ продолжит все расследования, а в случае прямого давления будет информировать общество.

"Вместе с тем, мы продолжаем расследовать преступления. И в случае, если будут, например, законодательные инициативы, которые ослабляют Национальное антикоррупционное бюро, или какие-то попытки прямого давления, опять там безосновательные следственные действия, мы будем обязательно информировать", — отметил он.

Напомним, ранее в НАБУ озвучили план на случай новых угроз независимости. Семен Кривонос заявил, что орган будет увеличивать количество громких разоблачений, чтобы заручиться доверием общества.

Также недавно СБУ установила, что сотрудник Национального антикоррупционного бюро входил в большую сеть агентов, которую еще с 2009 года формировал офицер ФСБ.